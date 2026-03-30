Dal 17 al 19 aprile 2026 si svolge a Moncalieri la quinta edizione di Liquida Photofestival, un evento dedicato alla fotografia contemporanea. La manifestazione si tiene negli spazi storici del Real Collegio Carlo Alberto e coinvolge il mondo della fotografia emergente. La manifestazione si conclude il 19 aprile.

Il mondo della fotografia emergente si dà appuntamento alle porte di Torino. Dal 17 al 19 aprile 2026, la quinta edizione di Liquida Photofestival animerà gli storici spazi del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri. Sotto la cura di Laura Tota e la produzione di PRS Srl Impresa Sociale, il festival indipendente quest'anno esplora il tema “Learning and Unlearning – (ri)scrivere le regole”, proponendo un percorso denso tra esposizioni, editoria e formazione. Il fulcro espositivo del festival è la collettiva “Fuori traccia. Storie di ribellione, identità e nuove possibilità”, che presenta dieci progetti selezionati tra le candidature Grant One Shot e Full Project. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Liquida Photofestival 2026: la fotografia contemporanea riscrive le regole a Moncalieri, l'evento fino al 19 aprile

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