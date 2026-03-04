La fotografia si fa fluida | a Moncalieri arriva la V edizione di Liquida Photofestival

A Moncalieri si tiene la quinta edizione di Liquida Photofestival, un evento dedicato alla fotografia. La manifestazione presenta immagini che si muovono tra fluidità e trasformazione, catturando momenti diversi e inaspettati. La mostra si svolge in diverse sedi della città e include esposizioni e iniziative legate al mondo della fotografia contemporanea. L’evento durerà per un periodo di tempo definito.

C’è un’immagine che scorre, assecondando il sentiero di un fiume a volte impetuoso e a volte docile, ma capace di non restare mai uguale a se stessa. È la fotografia "liquida" di Liquida Photofestival, la manifestazione dedicata ai nuovi talenti dell’immagine contemporanea che si prepara a inaugurare la sua quinta edizione. Dal 17 al 19 aprile 2026, il festival lascerà i confini consueti per approdare in una location d’eccezione: il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri. Prodotto da PRS Srl Impresa Sociale con la direzione artistica di Laura Tota, il festival si conferma un osservatorio privilegiato sulla fotografia attuale, intesa come un linguaggio malleabile e fluido, influenzato da una società dove ogni individuo è al contempo produttore e consumatore di immagini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La Fiaf presenta l’edizione 2026 del Festival della Fotografia ItalianaArezzo, 15 dicembre 2025 – La Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – presenta l’edizione 2026 del Festival della Fotografia...

Leggi anche: Tra arte e fotografia: torna Audaus OffLine con la quarta edizione

Una selezione di notizie su Liquida Photofestival.

Discussioni sull' argomento Liquida Photofestival approda al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri; Liquida Photofestival si sposta a Moncalieri.

Liquida Photofestival approda al Real Collegio Carlo Alberto di MoncalieriLa V edizione di Liquida Photofestival è pronta a partire: dal 17 al 19 aprile 2026 il festival dedicato alla fotografia contemporanea approda al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, inaugurando ... torinoggi.it

Liquida Photofestival, a Torino la fotografia emergenteSi è chiusa a Torino la quarta edizione di Liquida Photofestival: quattro giorni di mostre e incontri che hanno animato il Polo del '900 con una grande partecipazione di pubblico e una ricca presenza ... ansa.it

Dal 17 al 19 aprile 2026, il Liquida Photofestival celebra la sua V edizione nella suggestiva cornice del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri. Dedicato alla fotografia contemporanea, il festival si conferma un punto di riferimento per la scoperta e la valorizz facebook