Mostra Egitto Roma Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale

La mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale apre le sue porte e rimarrà aperta fino al 3 maggio 2026. In mostra, si possono ammirare oggetti preziosi e reperti provenienti dall’Antico Egitto, portati a Roma per un’esposizione unica nel suo genere. È un’occasione per scoprire da vicino tesori che raccontano la storia di antiche civiltà e faraoni. La mostra ha già attirato molti visitatori e si prevede che continuerà a essere uno degli eventi più visitati della capitale.

Fino al 3 maggio 2026, Roma ospita l’imperdibile mostra sull’Antico Egitto “Tesori dei Faraoni”, uno degli eventi culturali più attesi dell’anno nella Capitale. Allestita alle Scuderie del Quirinale, l’esposizione presenta oltre 130 reperti originali provenienti principalmente dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, offrendo al pubblico un percorso immersivo di straordinario fascino. Si tratta di una mostra di rilevanza internazionale, capace di attirare visitatori da tutta Italia e dall’estero. Ammirare dal vivo testimonianze millenarie della civiltà egizia non è solo una visita museale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di una delle culture più affascinanti e misteriose della storia umana.🔗 Leggi su Funweek.it Approfondimenti su Mostra Egitto Roma ‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale: Valter Mainetti ricorda il trasferimento dei templi di Philae La mostra ‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale, aperta fino al 3 maggio 2026, espone 130 opere provenienti dall’Egitto, illustrando l’antica civiltà faraonica. Egittomania | Dal mega-museo inaugurato al Cairo al murale di Pietrasanta passando per i tesori dei faraoni alle Scuderie del Quirinale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Mostra “Tesori dei faraoni” alle Scuderie del Quirinale Ultime notizie su Mostra Egitto Roma Argomenti discussi: Alla scoperta degli egizi con la mostra I tesori dei faraoni; Carnevale in Egitto con FAI Roma; Gli eventi a Roma nel weekend dal 6 all'8 febbraio 2026; Weekend Roma e Lazio 31 gennaio–1 febbraio 2026: sagre d’inverno, mostre, teatro e carnevale. Mostra Egitto Roma, Tesori dei Faraoni alle Scuderie del QuirinaleFino al 3 maggio 2026, Roma ospita l’imperdibile mostra sull’Antico Egitto Tesori dei Faraoni, uno degli eventi culturali più attesi dell’anno nella ... funweek.it L’Antico Egitto sbarca a Roma: arrivati 130 tesori dei Faraoni che potrai ammirare presto in una mostra imperdibileNella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025, Roma ha ricevuto un carico straordinario: presso le prestigiose Scuderie del Quirinale sono arrivate 130 opere dal Museo Egizio del Cairo, destinate alla ... greenme.it La Mostra “I Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale Un viaggio affascinante nell’Antico Egitto tra preziosi manufatti dorati, misteri millenari e storie di dèi e faraoni. Venerdì 13 febbraio Ore 17.30 Adulti e ragazzi dai 12 anni Un’occasione impe facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.