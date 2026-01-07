Ora Machado vuole dare il suo Nobel a Trump | Lo merita più di me

Recentemente, la crisi in Venezuela ha evidenziato tensioni tra Donald Trump e Maria Corina Machado, con quest’ultima accusata di ostilità da parte dell’ex presidente. Ora Machado propone di attribuire a Trump il Nobel, sostenendo che meriti tale riconoscimento più di lei. Questa proposta riflette le complesse dinamiche politiche e le opinioni divergenti sui ruoli e le responsabilità dei leader internazionali.

Nei giorni scorsi la crisi del Venezuela aveva rivelato una certa ostilità di Donald Trump nei confronti di Maria Corina Machado. La leader dell’opposizione venezuelana ha vinto il premio Nobel per la pace. Ma il presidente Usa l’ha esclusa dalla possibile nuova leadership di Caracas. Sostenendo che non sia abbastanza popolare. Qualcuno aveva malignato: TheDonald è ancora arrabbiato per non aver vinto il premio dell’Accademia. E oggi lei, intervistata da Sean Hannity su FoxNews, si dice pronta a dare il suo Nobel. a Trump. Machado e Maduro. Maria Corina Machado comincia raccontando come ha fatto Nicolàs Maduro a impedirle di candidarsi alle elezioni: «Controllando completamente il consiglio elettorale. 🔗 Leggi su Open.online

