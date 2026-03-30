L’inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono | l’incredibile gaffe in diretta

Durante la trasmissione di lunedì 30 marzo, un inviato di Uno Mattina ha scambiato un bicchiere di vino per il microfono, creando un momento imprevisto in diretta. L’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno assistito a questa gaffe insolita mentre si svolgeva la puntata. Nessuna altra informazione riguardante le conseguenze o le reazioni è stata resa nota.

C’è chi dice che il vino porta gioia, ma nella puntata di Uno Mattina di lunedì 30 marzo ha rischiato di portare anche un po’ di confusione in diretta. L’inviato Giordano Verardi, nei pressi del Massiccio del Pollino, stava illustrando le eccellenze vinicole calabresi insieme a Gennaro Convertini, responsabile dell’AA (l’agenzia regionale dello sviluppo agricolo della Calabria), quando, per un attimo, ha scambiato il microfono con il calice di vino che teneva nell’altra mano, porgendolo a Convertini come se fosse lo strumento dell’intervista. “Mi diceva che il problema dell’eccessiva alcolicità del vino può essere risolta anche attraverso la grande biodiversità di questi vini che risalgono all’antica Grecia”, ha spiegato Verardi, sorridendo, mentre introduceva il tema del servizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono: l’incredibile gaffe in diretta Articoli correlati A UnoMattina l’inviato porge il bicchiere di vino all’esperto invece del microfonoA UnoMattina una gaffe involontaria: l'inviato Gerardo Verardi, bicchiere di rosso in mano, lo porge all'esperto di viticoltura invece del microfono. Laura Pausini fa il pieno di gaffe a Sanremo: dal doppio senso con il microfono alla farfallina di BelenDurante la prima serata di Sanremo 2026, Laura Pausini si è resa protagonista di diverse gaffe e momenti diventati presto virali sui social: dal...