Toto Wolff ha condiviso il suo entusiasmo, mostrando particolare attenzione al suo orologio IWC Schaffhausen. La sua passione per l'orologeria ha attirato l'attenzione, e lui stesso ha manifestato soddisfazione nel parlare di questo dettaglio. Wolff ha evidenziato come il suo orologio sia uno degli aspetti che apprezza di più, senza però fornire ulteriori commenti o approfondimenti sul significato di questa scelta.

Toto Wolff è entusiasta, o forse meglio dire - in questi casi - su di giri. È gasato, a ragione, il suo Kimi Antonelli è salito due volte sul podio in questa nuova stagione di Formula 1, la prima in Cina - dove ha conquistato la sua prima vittoria in carriera - poi in Giappone, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio da almeno una ventina di anni. Nella Formula 1, come in qualsiasi altro sport, riconoscere un talento è un talento, e Toto Wolff in Kimi Antonelli ci ha creduto dal giorno uno: «È una piccola rockstar» ha detto alla Gazzetta dello Sport durante un’intervista di qualche giorno fa «con valori importanti e ha un bellissimo carattere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'intuito di Toto Wolff passa anche dal suo orologio IWC Schaffhausen

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