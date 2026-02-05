George Russell ha appena festeggiato una vittoria importante in campionato, e per l’occasione ha sfoggiato un orologio IWC davvero speciale. Dopo sette anni in Formula 1, spesso nel ruolo di secondo pilota Mercedes, ora si gode il momento di gloria. Ha dimostrato di saper emergere anche senza il sostegno di un grande nome come Hamilton, e il nuovo orologio è il simbolo di questa svolta. Russell si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con più fiducia e determinazione.

Immagina di essere George Russell. Hai passato sette anni in Formula 1, quasi sempre nel ruolo di secondo pilota Mercedes, all’ombra del più grande di tutti (con tutto il rispetto per Sir Lewis Hamilton ). Sei diventato un volto ricorrente in Drive to Survive e, dopo una stagione dominata da uno dei tuoi migliori amici (complimenti, Lando Norris) stai per iniziare il 2026 da favorito per il titolo mondiale. E qual è la prima cosa da sistemare prima del via? Ovviamente, progettare l’orologio perfetto da sfoggiare sui numerosi podi che ti aspettano. Forse non è esattamente questo il motivo che ha portato all’ultimo lancio di IWC, ma è difficile negare quanto la storia della prima collaborazione tra la maison svizzera e George Russell sia un matrimonio perfetto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - George Russell ha creato un orologio IWC davvero figo e perfetto per festeggiare una vittoria in campionato

Approfondimenti su George Russell

Ultime notizie su George Russell

