Crans-Montana i coniugi Moretti hanno rischiato il linciaggio La madre di una vittima | Dov' è mio figlio? Come fate a dormire a mangiare a respirare?
Questa mattina a Sion, i coniugi Moretti sono stati aggrediti da una folla di familiari e amici delle vittime del tragico incidente. La madre di una delle vittime ha urlato contro di loro, chiedendo dove fosse suo figlio e come facessero a vivere normalmente dopo quello che era successo. La tensione era palpabile davanti all’aula, dove si svolgeva il quarto interrogatorio dei proprietari dell’aereo. La gente si è radunata con rabbia e dolore, cercando risposte che ancora non arrivano.
Tra loro Tobyas e Yaelle, 14 e 15 anni, fratello e sorella di Trystan Pidoux, morto a 17 anni. Indossano magliette con il volto del ragazzo. «Vogliamo che Jessica Maric si scusi», dicono. Tobyas aggiunge: «Sono il fratellino di Trystan e sono venuto qui per dimostrare a Jessica Moretti che ha distrutto delle famiglie, per guardarci negli occhi. Quello che è successo non è normale. Vogliamo giustizia». Poco più in là c’è il padre di Trystan, Christian Pidoux, che affida ai giornali svizzeri parole durissime: «Voglio che Jessica Moretti sappia quanto duramente ha colpito padri, madri, fratelli e sorelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
