Crans-Montana i coniugi Moretti hanno rischiato il linciaggio La madre di una vittima | Dov' è mio figlio? Come fate a dormire a mangiare a respirare?

Questa mattina a Sion, i coniugi Moretti sono stati aggrediti da una folla di familiari e amici delle vittime del tragico incidente. La madre di una delle vittime ha urlato contro di loro, chiedendo dove fosse suo figlio e come facessero a vivere normalmente dopo quello che era successo. La tensione era palpabile davanti all’aula, dove si svolgeva il quarto interrogatorio dei proprietari dell’aereo. La gente si è radunata con rabbia e dolore, cercando risposte che ancora non arrivano.

