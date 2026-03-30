Domani a Napoli si terrà la presentazione di un progetto di investimento di circa 3 miliardi di euro destinato alla linea 10 della metropolitana, con l’obiettivo di sviluppare una connessione ad alta velocità. L’evento si svolgerà nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, segnando un passo importante per il futuro delle infrastrutture della città.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domani si avvia un grande cambiamento per Napoli: la presentazione del maxi progetto avverrà nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Napoli si appresta a intraprendere una nuova era nella mobilità urbana grazie alla Linea 10 della Metropolitana, un’opera colossale del valore di oltre 3,1 miliardi di euro. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti verso l’ottimizzazione dei trasporti, collegando il centro della città all’Alta Velocità e preparando il terreno per l’importante evento dell’America’s Cup 2027. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Linea 10 di Metro Napoli: 3 miliardi di investimento per l’Alta Velocità.

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