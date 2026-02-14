Ancora sabotaggi sull’Alta velocità ritardi fino a 150 minuti sulla linea Roma-Napoli

Un atto di sabotaggio sulla linea alta velocità tra Roma e Napoli ha causato ritardi fino a 150 minuti. La polizia ha trovato tracce di manomissione sui binari, che hanno costretto la sospensione temporanea del servizio. Diversi treni sono rimasti fermi per ore, creando disagi ai pendolari.

AGI - Ancora sabotaggi sull'alta velocità, danni sulla Roma-Napoli Ancora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per i passeggeri. Cavi bruciati sulla Roma Napoli . Questa mattina, per la linea dell' alta velocità Roma - Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un' anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura dei cavi, con il rallentamento dei convogli. Atti dolosi sulla linea tra Roma e Firenze . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, ritardi fino a 150 minuti sulla linea Roma-Napoli Treni, Alta velocità Roma-Firenze: ritardi fino a 150 minuti per guasto alla linea elettrica fra Gallese e Orte Trenitalia, ritardi sull'Alta velocità Roma-Firenze fino a 90 minuti: "Verifiche tecniche alla linea elettrica" Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato; Sabotaggio dei treni dell'Alta velocità a Bologna, si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti. Il Mit: Ai responsabili chiederemo risarcimenti milionari. Ancora sabotaggi sull’alta velocità, cavi bruciati sulla tratta Roma-NapoliAGI - Ancora sabotaggi sull'alta velocità, danni sulla Roma-Napoli Ancora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per ... msn.com Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com Alla vigilia di Napoli-Roma, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sule condizioni di Matias Soulé e Paulo Dybala La decisione sui due argentini verrà presa oggi pomeriggio, ma entrambi dovrebbero essere quantomeno convocati per il facebook Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata. Rfi: «Due atti dolosi». Salvini: «Azioni criminali, nessuno minimizzi» x.com