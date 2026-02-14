Ancora sabotaggi sull’Alta velocità ritardi fino a 150 minuti sulla linea Roma-Napoli

Da agi.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto di sabotaggio sulla linea alta velocità tra Roma e Napoli ha causato ritardi fino a 150 minuti. La polizia ha trovato tracce di manomissione sui binari, che hanno costretto la sospensione temporanea del servizio. Diversi treni sono rimasti fermi per ore, creando disagi ai pendolari.

AGI - Ancora  sabotaggi sull'alta velocità, danni sulla  Roma-Napoli  Ancora  sospetti atti di sabotaggio  che compromettono la  circolazione ferroviaria. Tre gli  episodi  su cui indaga la  Digos  e  disagi per i passeggeri. Cavi bruciati sulla Roma Napoli . Questa mattina, per la linea dell' alta velocità Roma - Napoli, la sala operativa di  Rfi  ha segnalato un' anomalia  fra Salone e Labico e i  tecnici  intervenuti sul posto hanno riscontrato  danni ai cunicoli  contenenti i  cavi  che gestiscono la  circolazione dei treni  e la  bruciatura dei cavi, con il  rallentamento dei convogli. Atti dolosi sulla linea tra Roma e Firenze . 🔗 Leggi su Agi.it

ancora sabotaggi sull8217alta velocit224 ritardi fino a 150 minuti sulla linea roma napoli

© Agi.it - Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, ritardi fino a 150 minuti sulla linea Roma-Napoli

Treni, Alta velocità Roma-Firenze: ritardi fino a 150 minuti per guasto alla linea elettrica fra Gallese e Orte

Trenitalia, ritardi sull'Alta velocità Roma-Firenze fino a 90 minuti: "Verifiche tecniche alla linea elettrica"

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato; Sabotaggio dei treni dell'Alta velocità a Bologna, si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti. Il Mit: Ai responsabili chiederemo risarcimenti milionari.

ancora sabotaggi sull altaAncora sabotaggi sull’alta velocità, cavi bruciati sulla tratta Roma-NapoliAGI - Ancora sabotaggi sull'alta velocità, danni sulla Roma-Napoli Ancora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per ... msn.com

ancora sabotaggi sull altaSabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com