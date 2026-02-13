Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta alle Olimpiadi il chirurgo | Tre interventi paziente esemplare

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale dopo la caduta alle Olimpiadi di Pechino, e il chirurgo che l’ha operata afferma che ha subito tre interventi e si è comportata come una paziente esemplare.

Dopo nemmeno una settimana dal terribile incidente alle Olimpiadi, la campionessa statunitense dello scii Lindsey Vonn ha pubblicato una sua foto sul letto di ospedale. Subito dopo l'incidente la campionessa è stata infatti ricovera al Ca'Foncello di Treviso, dove ha subito tre interventi in meno di una settimana.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su lindsey vonn Come sta Lindsey Vonn, le condizioni dopo la tremenda caduta a Cortina: “Sarà un processo lungo” Lindsey Vonn è in ospedale dopo una brutta caduta a Cortina durante la prova di discesa libera alle Olimpiadi 2026. Perché Lindsey Vonn guadagnerà 200.000 dollari dopo la caduta alle Olimpiadi? Cos’è il rivoluzionario fondo Stevens Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ultime notizie su lindsey vonn Argomenti discussi: Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Olimpiadi dal sogno all'incubo: come sta Lindsey Vonn dopo i 13 secondi di dramma; Vonn operata per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra; Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamo. Come sta Lindsey Vonn? Le foto shock dall’ospedaleLindsey Vonn: ultime notizie sul suo recupero dopo il terzo intervento alla gamba dopo la caduta alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. notizie.it Lindsey Vonn, come sta: le foto shock dall’ospedaleLa campionessa di sci americana Lindsay Vonn ha subito il suo terzo intervento chirurgico alla gamba dopo la grave caduta avvenuta durante una gara alle ... thesocialpost.it "Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com Il messaggio di Lindsey Vonn a Federica Brignone dopo l'oro olimpico - facebook.com facebook