La prima dichiarazione di Lindsey Vonn dopo la caduta alle Olimpiadi

La sciatrice Lindsey Vonn ha parlato per la prima volta dopo la caduta alle Olimpiadi. L'atleta americana è stata subito operata e dovrà sottoporsi a un altro intervento. Nonostante tutto, Vonn ha detto di non avere rimpianti e si mostra determinata a riprendersi.

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, una delle più forti e vincenti di sempre, ha commentato per la prima volta la sua brutta caduta di domenica mattina nel corso della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. La caduta era avvenuta pochi secondi dopo la partenza: Vonn aveva perso il controllo dopo essere rimasta impigliata con un bastoncino durante un salto, era stata portata via in elisoccorso e ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Lì ha subìto due interventi chirurgici per una frattura multipla alla tibia sinistra. In un comunicato pubblicato lunedì sui social Vonn ha detto che ci vorranno ancora vari interventi per risanare adeguatamente la frattura. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La prima dichiarazione di Lindsey Vonn dopo la caduta alle Olimpiadi Approfondimenti su Lindsey Vonn Perché Lindsey Vonn guadagnerà 200.000 dollari dopo la caduta alle Olimpiadi? Cos’è il rivoluzionario fondo Stevens Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lindsey Vonn choc dopo la caduta a Crans-Montana: “Ho il crociato rotto, ma alle Olimpiadi gareggio lo stesso” Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Lindsey Vonn Says Olympic Dream 'Isn't Over' After Crashing Before Winter Games Ultime notizie su Lindsey Vonn Argomenti discussi: Le novità della dichiarazione IVA 2026; Referendum 22 e 23 marzo 2026. Avviso per la nomina degli scrutatori di seggio; Dichiarazione IVA 2026: novità e approfondimenti; Dichiarazione dei redditi 2026: le bozze aggiornate dei modelli. Il messaggio di Lindsey #Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: #Sinner e #Tamberi le rispondono così sui social x.com Lindsey Vonn ha scritto dal suo letto d’ospedale: “Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per realizzarlo. Perché n facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.