Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, noti come membri dei Fleetwood Mac, sembrano pronti a tornare insieme, anche se senza la band. La loro collaborazione risale al 1974, quando si unirono ai Fleetwood Mac dopo aver formato il duo Buckingham Nicks, conosciuto anche come coppia sia sul palco che nella vita reale. La loro presenza nel gruppo durò diversi anni, fino alla separazione ufficiale.

Era il 1974 quando Lindsey Buckingham e Stevie Nicks -all’epoca una coppia -sul palco e nella vita reale- entrarono a far parte dei Fleetwood Mac, dopo essersi fatti conoscere come un duo, chiamato Buckingham Nicks. Il chitarrista lasciò la band nel 1987, mentre la cantante rimase fino al 1990. Entrambi tornarono nel 1997 ma, nel 2018, Buckingham venne definitivamente licenziato. I loro turbolenti trascorsi sentimentali sono stati per anni al centro del gossip e, negli ultimi anni, video e immagini che li ritraggono insieme sono diventati virali attraverso i social, che hanno riscoperto la musica del gruppo anglo-statunitense e, soprattutto, la relazione tra i due artisti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, il ritorno(?): sembrerebbe di sì, ma senza Fleetwood Mac

Articoli correlati

Leggi anche: “Landslide” dei Fleetwood Mac è entrata per la prima volta in classifica (e sì, il merito è di “Stranger Things”)

Giovani violenti? Sembrerebbe di sì. L’ospite inquietante del nichilismo, una forma culturale senza adeguate risposteGiovani violenti? Sembrerebbe di sì dai recenti fatti di cronaca, anche in un periodo di feste come quello natalizio: a Bari un uomo senza fissa...

Big Love - Lindsey Buckingham & Stevie Nicks (Fleetwood Mac) - Letterman 1/13/98

Approfondimenti e contenuti su Lindsey Buckingham

Temi più discussi: Lindsey Buckingham e Stevie Nicks nuovamente insieme?; Cliff Richard, tutte le 13 volte che è stato al numero 1 in UK; Kanye West, è uscito il nuovo album Bully; Canzonissima: la scaletta della seconda puntata.

Lindsey Buckingham e Stevie Nicks nuovamente insieme?Lindsey Buckingham sembra aver lasciato intendere che vi sia in vista una reunion con Stevie Nicks. I due hanno ripreso i rapporti lo scorso anno grazie alla ripubblicazione del loro album del 1973 B ... rockol.it

Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, il ritorno (?): sembrerebbe di sì, ma senza Fleetwood MacEra il 1974 quando Lindsey Buckingham e Stevie Nicks -all’epoca una coppia -sul palco ... msn.com

LINDSEY BUCKINGHAM E STEVIE NICKS NUOVAMENTE INSIEME Una clip di Buckingham lascia pensare che nonostante le continue liti tutto sia possibile Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757954/lindsey-buckingham-stevie-nicks-ancora-insieme-fl - facebook.com facebook

Una clip di Buckingham lascia pensare che nonostante le continue liti tutto sia possibile rockol.it/news-757954/li… x.com