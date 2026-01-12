Giovani violenti? Sembrerebbe di sì L’ospite inquietante del nichilismo una forma culturale senza adeguate risposte

La crescente violenza tra i giovani solleva dubbi sulle cause profonde di comportamenti estremi. In un contesto culturale caratterizzato dal nichilismo e dalla mancanza di risposte adeguate, questi episodi sembrano riflettere una crisi più ampia. Anche durante periodi di festa, come il Natale e il Capodanno, si registrano scontri e aggressioni che richiedono attenzione e riflessione sulle radici di tali atteggiamenti.

Giovani violenti? Sembrerebbe di sì dai recenti fatti di cronaca, anche in un periodo di feste come quello natalizio: a Bari un uomo senza fissa dimora è stato malmenato da una baby-gang; a Roma rissa di capodanno tra due gruppi di giovani per dei fuochi d'artificio sparati ad altezza d'uomo; risse anche a San Benedetto e Fano con feriti da arma da taglio; e questo solo per citare alcuni episodi. Violenti, incoscienti, sfrontati, ribelli, irrispettosi, esaltati. Giovani aspiranti boss che vivono una vita da meteora, per poi crogiolarsi nella mitizzazione del ricordo del camorrista erto a eroe.

