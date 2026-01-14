Landslide dei Fleetwood Mac è entrata per la prima volta in classifica e sì il merito è di Stranger Things

L’episodio di “Stranger Things” ha riscoperto il brano “Landslide” dei Fleetwood Mac, che per la prima volta entra in classifica. Sebbene la serie sia terminata a gennaio, il suo impatto continua a influenzare la musica e il pubblico. Questa dinamica dimostra come un successo televisivo possa riavvicinare nuove generazioni a classici senza perdere la propria forza nel tempo.

L’effetto Stranger Things colpisce ancora. Nonostante la serie sia terminata il primo gennaio, l’onda lunga del suo successo non sembra minimamente perdere potenza. L’effetto della “creatura” dei Duffer Brothers, questa volta, ha colpito i Fleetwood Mac. A cinquantuno anni dalla sua pubblicazione, il brano Landslide è entrato per la prima volta nella classifica dei singoli. E sì, è merito di Vecna. Fletwood Mac: il successo di Landslide è dovuto anche a TikTok. La canzone, scritta da Stevie Nicks, fa parte dell’omonimo album della band anglo-statunitense del 1975. Cinque decenni dopo, ha debuttato alla posizione numero 41 della Billboard Hot 100. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

