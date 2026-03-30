L' inchiesta sui fondi pubblici per gli eventi di Natale Barbagallo Pd | La Regione come un bancomat

Un'inchiesta ha portato all'attenzione l'utilizzo dei fondi pubblici per eventi natalizi nella regione. Secondo le accuse, i soldi sono stati impiegati in modo illecito per scopi personali, coinvolgendo anche eventi di diversa dimensione ad Agrigento. Le spese sarebbero state gonfiate e finanziate tramite l’assessorato regionale al Turismo, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche.

“Ancora una volta i soldi pubblici utilizzati per fini personali. Ancora una volta ci sono di mezzo eventi, grandi e piccoli, stavolta ad Agrigento, con spese gonfiate finanziate attraverso l’assessorato regionale al Turismo. Ancora una volta l’amministrazione pubblica regionale è utilizzata come bancomat. E ancora una volta a essere indagato è un esponente del centrodestra, di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo - a margine di un incontro a Messina assieme alla candidata sindaca Antonella Russo - commentando la notizia dell’indagine della Procura di Agrigento per falso, peculato e truffa aggravata con diversi indagati tra cui il deputato di FdI, Calogero Pisano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'inchiesta sui fondi pubblici per gli eventi di Natale, Barbagallo (Pd): "La Regione come un bancomat" Contenuti e approfondimenti su L'inchiesta sui fondi pubblici per gli... Sequestro da 1,9 milioni di euro per presunte frodi sui fondi pubblici: l'inchiesta tocca anche VeronaAl centro dell'indagine dei finanzieri vi sarebbe un presunto sistema di società e bilanci falsi per ottenere contributi statali ed europei... Arresti domiciliari per Michele Mancuso nell’inchiesta sui fondi pubblici per spettacoli nel NissenoIl provvedimento cautelare, eseguito dalla Squadra Mobile, coinvolge anche Lorenzo Tricoli, considerato il suo più stretto collaboratore.