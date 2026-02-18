Arresti domiciliari per Michele Mancuso nell’inchiesta sui fondi pubblici per spettacoli nel Nisseno

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, è stato messo agli arresti domiciliari a causa di un’indagine sulle irregolarità nella gestione dei fondi pubblici destinati agli spettacoli nel Nisseno. La Squadra Mobile ha eseguito le operazioni e ha disposto le misure cautelari. Gli investigatori sospettano che siano stati commessi illeciti nella distribuzione di soldi pubblici per eventi culturali e spettacoli nella zona di Caltanissetta. Un dettaglio concreto riguarda alcune transazioni finanziarie sospette che sarebbero state effettuate in modo poco trasparente.

L'operazione della Squadra Mobile e le misure cautelari. Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di fondi pubblici destinati all'organizzazione di spettacoli in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento cautelare, eseguito dalla Squadra Mobile, coinvolge anche Lorenzo Tricoli, considerato il suo più stretto collaboratore. Parallelamente, il giudice ha disposto una misura interdittiva della durata di dodici mesi nei confronti dei rappresentanti dell'associazione sportiva dilettantistica Genteemergente: Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizzoli.