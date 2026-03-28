Il magistrato palermitano Giuseppe Tango è stato eletto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati durante la riunione del comitato direttivo centrale, che ha approvato la sua nomina per acclamazione. L'ex presidente dell'associazione ha formalizzato le proprie dimissioni nella stessa riunione. La nomina di Tango segna il passaggio di consegne all’interno dell’organizzazione.

Ha 43 anni ed è giudice del lavoro nel capoluogo siciliano. Prenderà il posto del dimissionario Cesare Parodi, anch'egli appartenente al gruppo di Magistratura Indipendente. "Da domani tutti al lavoro per proporre soluzioni per migliorare la giustizia", ha detto subito dopo l'elezione Il palermitano Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm, l'associazione nazionale magistrati. Tango è stato eletto per acclamazione dal comitato direttivo centrale dell'Associazione dove oggi l'ormai ex presidente Cesare Parodi ha formalizzato le sue dimissioni. Come previsto dallo statuto, il comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe ha comunque votato per l'elezione del nuovo presidente Tango, che è avvenuta con 31 voti a favore e un astenuto (scheda bianca). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Un palermitano alla guida dell'Anm, Giuseppe Tango nuovo presidente per acclamazione

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