Risultati Elezioni Provincia Lecce | il nuovo presidente è Tarantino

Fabio Tarantino è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Lecce. Con il risultato definitivo, ha battuto Poli Bortone, che non è riuscita a conquistare il ruolo. La vittoria di Tarantino arriva dopo un conteggio dei voti ponderati che ha fatto la differenza.

È Fabio Tarantino il nuovo presidente della Provincia di Lecce. Poli Bortone non ce l fa. Decisivo il calcolo dei voti ponderati. Lo spoglio delle elezioni provinciali di secondo livello, chiamate a designare il successore di Stefano Minerva alla guida di Palazzo dei Celestini ha dato il suo verdetto: Fabio Tarantino, sindaco di Martano e presidente facente funzione, candidato del centrosinistra con il sostegno del Movimento 5 Stelle ha vinto sfidando Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, sostenuta dal centrodestra con Io Sud, Udc, Puglia Popolare e Nuovo Psi. Il voto Nei Comuni con popolazione compresa tra 3.

