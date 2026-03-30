Nel marzo 2025, una Commissione indipendente ha avviato un'inchiesta sul territorio palestinese occupato, concentrandosi anche sull’effetto delle azioni militari sulle donne e sulle bambine della Striscia di Gaza. I rapporti finora raccolti indicano un aumento delle vittime civili tra le donne e i bambini, con numerosi casi di feriti e sfollamenti. La relazione si basa su testimonianze e dati ufficiali provenienti da diverse fonti sul campo.

Nel marzo 2025 la Commissione indipendente d’inchiesta sul Territorio palestinese occupato (compresa Gerusalemme Est) e su Israele aveva concluso che le autorità israeliane avevano sistematicamente e deliberatamente distrutto il sistema di salute sessuale e riproduttiva della Striscia di Gaza e che ciò costituiva due degli atti vietati dalla Convenzione sul genocidio: infliggere intenzionalmente condizioni di vita intese a causare la distruzione fisica della persone palestinesi e imporre misure miranti a impedire le nascite. Una recente ricerca di Amnesty International piena di testimonianze drammatiche ha denunciato che negli ultimi 29 mesi l’impatto devastante e su più livelli del perdurante genocidio israeliano ha portato sull’orlo del baratro le donne e le bambine della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’impatto del genocidio israeliano sulle donne e sulle bambine della Striscia di Gaza

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