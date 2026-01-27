Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l'importanza di ricordare il genocidio, pur riconoscendo le attuali tensioni in Gaza. La senatrice a vita ha evidenziato che le vittime di ieri non devono essere usate come pretesto per giustificare vendette, invitando alla riflessione e al rispetto della memoria storica in un contesto complesso.

Durante la cerimonia del Giorno della Memoria al Quirinale, la senatrice a vita ha dichiarato: "Non si può accettare che sia una vendetta sulle vittime di allora" Durante la cerimonia del Giorno della Memoria al Quirinale, la senatrice a vita Liliana Segre ha toccato anche il tema relativo al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorno della Memoria, Liliana Segre su genocidio a Gaza: "Giusto parlare di quanto accade nella Striscia, ma non per per sminuire 27 gennaio" - VIDEO

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato senza sminuire le attuali sofferenze, richiamando il senso del Giorno della Memoria e invitando a riflettere sulle parole e sulle azioni legate a questa giornata.

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020 dell’Università Bocconi, il Presidente Mattarella ha espresso il suo sostegno a Liliana Segre, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria storica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

Argomenti discussi: La Direzione Cinema e Serie Tv per il Giorno della Memoria; Liliana Segre commossa alla posa delle pietre per la famiglia Morais: Sono ancora qui a ricordarli uno per uno; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026: tutti i film in tv e al cinema da vedere il 27 Gennaio.

Oggi in Quirinale si è tenuta la commemorazione per la Giornata della memoria e Liliana Segre ha tenuto un toccante discorsoOggi in Quirinale si è tenuta la commemorazione per la Giornata della memoria e Liliana Segre ha tenuto un toccante discorso ... novella2000.it

Giornata della memoria: da Primo Levi a Liliana Segre, le frasi per non dimenticare l’orroreLiliana (Rai 5, 19.10) per il Giorno della Memoria 2026. Diretto da Ruggero Gabbai, ripercorre in prima persona la vita di Liliana Segre: dalla deportazione ad Auschwitz alla sua testimonianza come ... amica.it

"Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante la cerimoni - facebook.com facebook

Oggi "sono incredula e smarrita di fronte alle esibizioni di prepotenza allo stato puro" di leder mondiali che ricordano "Charlie Chaplin che si balocca con il mondo" nel film "Il Grande Dittatore". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre intervendo alla cerimo x.com