Giorno della Memoria Liliana Segre nega genocidio a Gaza | Giusto parlare di quanto accade nella Striscia ma non per per sminuire 27 gennaio - VIDEO

Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato senza sminuire le attuali sofferenze, richiamando il senso del Giorno della Memoria e invitando a riflettere sulle parole e sulle azioni legate a questa giornata.

Durante la cerimonia del Giorno della Memoria al Quirinale, la senatrice a vita ha dichiarato: "Non si può accettare che sia una vendetta sulle vittime di allora" Durante la cerimonia del Giorno della Memoria al Quirinale, la senatrice a vita Liliana Segre ha toccato anche il tema relativo a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020 dell’Università Bocconi, il Presidente Mattarella ha espresso il suo sostegno a Liliana Segre, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria storica.

Mattarella: «Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli. Ue sia rigorosa contro antisemitismo». La senatrice: «Non si usi Gaza contro il giorno della Memoria»

