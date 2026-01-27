Giorno della Memoria Liliana Segre nega genocidio a Gaza | Giusto parlare di quanto accade nella Striscia ma non per per sminuire 27 gennaio - VIDEO

Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato senza sminuire le attuali sofferenze, richiamando il senso del Giorno della Memoria e invitando a riflettere sulle parole e sulle azioni legate a questa giornata.

Durante la cerimonia del Giorno della Memoria al Quirinale, la senatrice a vita Liliana Segre ha toccato anche il tema relativo a Gaza.

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020 dell’Università Bocconi, il Presidente Mattarella ha espresso il suo sostegno a Liliana Segre, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria storica.

Oggi in Quirinale si è tenuta la commemorazione per la Giornata della memoria e Liliana Segre ha tenuto un toccante discorsoOggi in Quirinale si è tenuta la commemorazione per la Giornata della memoria e Liliana Segre ha tenuto un toccante discorso ... novella2000.it

"Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante la cerimoni - facebook.com facebook

