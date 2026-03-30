L’idroscalo di Pavia inaugurato cent’anni fa | quel 1° aprile 1926 arrivò a sorpresa il Duce

Il primo aprile 1926, l’idroscalo di Pavia fu inaugurato con una cerimonia a cui partecipò il capo del governo. Situato sulla prima linea aerea italiana tra Torino e Trieste, rappresentava un punto di collegamento importante per le comunicazioni tra le regioni settentrionali. Nel corso degli anni, tuttavia, la struttura ha avuto un ruolo limitato e ha attraversato diversi periodi di abbandono e riqualificazione.

Pavia, 30 marzo 2026 – Arrivato in un mondo che si apriva alle comunicazioni, ha avuto poca fortuna l’ idroscalo posto sulla prima linea aerea italiana che collegava Torino a Trieste. Con il senno di poi si potrebbe attribuire la responsabilità a quell’inaugurazione effettuata il 1° aprile del 1926. Un Pesce d’aprile, anche se di scherzoso all’epoca non c’era proprio nulla. Eppure lo zampino della sfortuna pare esserci stato perché, come ricorda Pier Vittorio Chierico, appassionato storico pavese, “proprio il giorno del primo volo a Trieste soffiava la bora e i due idrovolanti che dovevano partire dalla città friulana per incontrare altri due mezzi che si sarebbero alzati da Torino sono stati costretti a ripiegare sul più riparato Porto Rose”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’idroscalo di Pavia inaugurato cent’anni fa: quel 1° aprile 1926 arrivò a sorpresa il Duce Articoli correlati La storia dello “smemorato di Collegno”, cent’anni faUn uomo affetto da amnesia fu identificato da due famiglie diverse, creando un caso mediatico e giudiziario che andò avanti anni Nel linguaggio... La rivoluzione sale in cattedra. Cent’anni fa il registro con le alette: "Facilitiamo il lavoro dei docenti"Dalla rivoluzione del registro di carta con le "alette" al registro elettronico e oltre, con l’intelligenza artificiale che si affaccia già nelle... Tutti gli aggiornamenti su L'idroscalo di Pavia inaugurato... Discussioni sull' argomento Idroscalo di Pavia, la prima linea commerciale italiana con due idrovolanti inaugurata il 1° aprile 1926. Gli eventi per il centenario; La metro ambrosiana: completiamo il progetto più ambizioso mai immaginato per Milano?; Il Club Canottieri Lugano brilla alla Coppa Montù; Idroscalo di Pavia, la prima linea commerciale italiana con due idrovolanti inaugurata il 1° aprile 1926. Gli eventi per il centenario. Idroscalo di Pavia, la prima linea commerciale italiana con due idrovolanti inaugurata il 1° aprile 1926. Gli eventi per il centenarioMussolini arrivò con poco preavviso e per poco non cadde in acqua. Tra i passeggeri, Bugatti con il suo fox terrier. Nel 1932, dopo sette anni di voli, la linea fu sospesa: ora si pensa alla riconvers ... milano.corriere.it Fuori dal coro. . "Sono centinaia ad occupare le case!" Alina, occupante abusiva romena di una casa a #Pavia da 3 anni in cui è entrata sfondando la porta. Il servizio completo di Mary Tagliazucchi a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Garlasco: l’indagine dei pm di Pavia scava sull’alibi di #Sempio e sugli sms tra la madre e il vigile del fuoco. A breve saranno ascoltate le gemelle Cappa. #Tg1 Roberta Ferrari x.com