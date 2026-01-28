La rivoluzione sale in cattedra Cent’anni fa il registro con le alette | Facilitiamo il lavoro dei docenti

La scuola cambia volto con il passare degli anni. Cent’anni fa, i docenti usavano ancora il vecchio registro di carta con le alette per semplificare il lavoro. Oggi, si passa al registro elettronico, e l’intelligenza artificiale inizia a entrare nelle segreterie per velocizzare le pratiche burocratiche. La tecnologia avanza e trasforma il modo di insegnare e amministrare le scuole.

Dalla rivoluzione del registro di carta con le "alette" al registro elettronico e oltre, con l’ intelligenza artificiale che si affaccia già nelle segreterie per snellire la burocrazia che attanaglia il mondo della scuola. La storia inizia cent’anni fa: nel 1926 Roberto Spaggiari apre una tipografia a Parma e inventa il famoso registro scolastico con le alette. "Il registro era obbligatorio già dalla fine del 1800, come giornale della scuola, si è poi evoluto fino ad arrivare all’intuizione di Spaggiari, con quell’aletta sulla quale scrivere i nomi degli alunni per tenerli sempre presenti mentre si sfogliano le pagine", ricorda Nicola de Cesare, oggi Ceo di Gruppo Spaggiari Parma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Facilitiamo Lavoro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Facilitiamo Lavoro

Argomenti discussi: Apre RistorExpo: La rivoluzione della normalità; La rivoluzione della videocassetta - Come la VHS ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere il cinema; Presente e futuro della moda a confronto sulla sostenibilità al centro della presentazione del libro La rivoluzione comincia dal tuo armadio; Stop alle bustine di ketchup e maionese: la rivoluzione green a tavola parte dai condimenti.

La rivoluzione sale in cattedra. Cent’anni fa il registro con le alette: Facilitiamo il lavoro dei docentiDall’invenzione del 1926 alla svolta digitale con ClasseViva che oggi raggiunge tremila scuole d’Italia. Le sfide di Spaggiari, che compie un secolo: IA nelle segreterie e per restituire tempo educati ... ilgiorno.it

Chat&Go e Start in time, la rivoluzione digitale sale a bordo dei busIl servizio estivo di Start Romagna, con le nuove frequenze che andranno in vigore da sabato, sarà accompagnato da due... Il servizio estivo di Start Romagna, con le nuove frequenze che andranno in ... ilrestodelcarlino.it

"Cent'anni di solitudine" di Gabriel García Márquez. Al secondo tentativo sono finalmente riuscito a terminare la lettura dell'epopea ciclica della famiglia Buendia, in cui quotidiano e fantastico si fondono con incredibile naturalezza. Confesso che ho comunque - facebook.com facebook