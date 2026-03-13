La storia dello smemorato di Collegno cent’anni fa

Cent'anni fa, un uomo affetto da amnesia fu riconosciuto da due famiglie diverse, generando un caso che attirò l'attenzione dei media. La sua vicenda divenne nota per la confusione tra le identità, portando a un acceso dibattito pubblico e a un'attenzione mediatica intensa. La storia dell’uomo di Collegno rimane uno degli episodi più noti legati a episodi di perdita temporanea della memoria e di riconoscimento tra più famiglie.

Un uomo affetto da amnesia fu identificato da due famiglie diverse, creando un caso mediatico e giudiziario che andò avanti anni Nel linguaggio comune l’espressione “smemorato di Collegno” viene talvolta utilizzata per indicare una persona molto distratta o che fa finta di non ricordare qualcosa. È un modo di dire legato a un famoso caso giudiziario che cominciò cent’anni fa, e che appassionò moltissimo i giornali e l’opinione pubblica del tempo. Nel marzo 1926 un uomo affetto da amnesia fu arrestato dalla polizia di Torino, che non riuscì a identificarlo e lo fece internare nel manicomio della vicina Collegno. L’uomo vi rimase per quasi un anno prima di essere identificato da due persone diverse: Giulia Canella e Rosa Negro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

