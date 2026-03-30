Lichtsteiner e l’avvio super sulla panchina del Basilea | Entusiasta di questa nuova sfida vi svelo l’obiettivo di questo club Sono cresciuto con Conte tra lui e Allegri…

Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, è stato recentemente nominato allenatore del Basilea. In un’intervista, ha dichiarato di essere entusiasta della sua prima esperienza da allenatore e ha condiviso che il suo obiettivo è portare il club a ottenere risultati importanti. Ha anche parlato del suo percorso professionale, citando le esperienze con i tecnici Conte e Allegri.

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