Pronostico Basilea-Viktoria Plzen | subito l’impatto del nuovo allenatore

Domani sera alle 21 si gioca la partita tra Basilea e Viktoria Plzen, valida per l’ottava giornata della fase a gironi di Europa League. Il match sarà trasmesso in diretta tv e dà il via al debutto del nuovo allenatore dei padroni di casa. I tifosi sono curiosi di vedere quale impatto avrà questa novità sulla squadra, mentre gli occhi sono puntati anche sulle probabili formazioni che scenderanno in campo.

Basilea-Viktoria Plzen è una partita valida per l'ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria in campionato per quattro a tre nell'ultimo weekend non è bastata al tecnico Magnin per salvare la panchina. Il Basilea – che cerca una vittoria per poter entrare nelle prime 24 e quindi andare ai playoff – ha deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Sì, la panchina è stata affidata all'ex Lazio e Juventus Lichtsteiner.

