Crollo della palazzina disabitata a Licata nessuno sotto le macerie

Ieri sera a Licata, in zona Playa, una palazzina di tre piani disabitata è crollata. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo, ma non ci sono state persone coinvolte sotto le macerie. Al momento non risultano feriti o vittime, e le autorità stanno verificando le cause del cedimento.

Non c'era nessuno sotto le macerie del crollo della palazzina di tre piani disabitata avvenuto ieri sera in zona Playa a Licata (Agrigento). Le unità cinofile dei vigili del fuoco, giunte da Catania e Trapani, hanno già lasciato l’area. La tensione si era già sciolta quando l'immigrato che aveva lanciato l’allarme ha chiamato il 112 per fare chiarezza. Rintracciato e subito sentito dai poliziotti del commissariato, l’uomo, presente regolarmente sul territorio italiano, ha spiegato che, nella chiamata, aveva soltanto ipotizzato che all’interno potesse esserci qualcuno e di non aver parlato della presenza di una terza persona.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo della palazzina disabitata a Licata, nessuno sotto le macerie Articoli correlati «C'è un uomo sotto le macerie», crolla palazzina a Licata: si cerca un dispersoUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perchè pericolante, è crollata. Il crollo della palazzina, l’incubo svanisce all’alba: nessun disperso sotto le macerie della PlayaLe unità cinofile dei vigili del fuoco, giunte a Licata da Catania e Trapani, hanno lasciato la Playa. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crollo della Temi più discussi: Licata, crolla palazzina abbandonata: si cerca un uomo; Crolla palazzina abbandonata di tre piani a Licata, si scava tra le macerie: si cerca un uomo; Crolla palazzina disabitata a Licata, si cerca un uomo; C'è un uomo sotto le macerie, crolla palazzina a Licata: si cerca un disperso. Crollo palazzina disabitata a Licata, nessuno sotto le macerieNon c'era nessuno sotto le macerie del crollo della palazzina di tre piani disabitata avvenuto ieri sera in zona Playa a Licata (Agrigento). Le unità cinofile dei vigili del fuoco, giunte da Catania e ... ansa.it Licata, crolla una palazzina: si cerca un uomo tra le macerieLICATA (AGRIGENTO) – Una palazzina di tre piani, in via Soldato d’Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata. La costruzione era transennata poiché a rischio ... livesicilia.it #Agrigento, crollo di una palazzina di due piani a Licata, #vigilidelfuoco al lavoro anche con squadre USAR e cinofili per accertamento della presenza di persone coinvolte non segnalate [ #29marzo 20:45] x.com Le imprese avevano investito contando su incentivi per innovare. Il Governo ha cambiato le regole in corsa e ha tagliato quei sostegni. E questo dopo oltre 30 mesi di crollo della produzione industriale. Le imprese chiedono certezze. Giorgetti risponde: “dobbi - facebook.com facebook