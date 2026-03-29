C' è un uomo sotto le macerie crolla palazzina a Licata | si cerca un disperso

Una palazzina di tre piani in via Soldato d'Andrea a Licata è crollata. L'edificio, considerato pericolante e quindi disabitato, si è sgretolato, e tra le macerie si trova una persona dispersa. Sono in corso le operazioni di soccorso per localizzare eventuali sopravvissuti. Nessuna altra informazione sulle cause del crollo o sullo stato degli altri occupanti.

Una palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perchè pericolante, è crollata. La costruzione era transennata poiché a rischio crolli ma a quanto pare veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari. Crolla palazzina disabitata a Licata, si cerca un uomo «L'allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. L'uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia», dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo. I soccorritori e le forze dell'ordine non hanno trovato sul posto chi ha fatto la segnalazione al 112. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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