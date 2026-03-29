Crolla palazzina abbandonata di tre piani a Licata si scava tra le macerie | si cerca un uomo

Una palazzina di tre piani disabitata sul litorale di Licata è crollata, e le squadre di soccorso sono al lavoro tra le macerie per trovare un uomo che potrebbe essere rimasto intrappolato. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente e le autorità stanno svolgendo accertamenti sul sito. Sul posto sono presenti forze di polizia, vigili del fuoco e personale sanitario.

Il boato e poi il nulla. Una palazzina di tre piani, ufficialmente disabitata, è crollata a Licata, in Sicilia. Sul posto i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali persone coinvolte. Pare infatti che l’edificio, pur essendo transennato perché a rischio crollo, venisse a volte abitato da persone senza fissa dimora. Stando a una segnalazione fatta al 112, sotto le macerie potrebbe esserci un uomo, un migrante. Crolla palazzina a Licata L’allarme è stato lanciato nella serata di domenica 29 marzo a Licata, in provincia di Agrigento. Una palazzina abbandonata di tre piani è crollata in via Soldato d’Andrea, sul litorale della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Crolla palazzina disabitata a Licata, si cerca un uomo. Allarme dato da un immigrato che temporaneamente era con altre due persone nell'immobile #ANSA x.com