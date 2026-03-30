Un'organizzazione non governativa ha contestato il governo attuale, sostenendo che alcune associazioni ritengano di poter influenzare le decisioni degli Stati nazionali sui diritti attraverso una presunta competenza esclusiva. La disputa riguarda il ruolo delle ONG nel giudicare le politiche governative, con alcune accuse di attribuirsi il diritto di valutare e votare su questioni di interesse pubblico.

L'organizzazione sostiene che l'Italia stia "erodendo in modo costante e intenzionale" lo stato di diritto perchè l'Esecutivo è contro i blocchi stradali ed è al fianco della Polizia. Chi finanzia l'Ong? La fondazione di Soros ovviamente. C’è anche Liberties nel meraviglioso mondo delle Ong, che ritengono di poter attribuire voti ai governi e agli Stati nazionali sui temi dei diritti, in virtù di una presunta competenza che si auto attribuiscono. Nel suo ultimo rapporto del 2026, di 800 pagine, l’organizzazione non governativa attacca l’Italia perché che “sta erodendo in modo costante e intenzionale” lo stato di diritto e la inserisce nella categoria dei “dismantlers” e dunque delle nazioni che starebbero attivamente indebolendo i principi dello stato di diritto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Liberties contro il governo Meloni: dietro le giovani marmotte c’è Cuoredipietra Famerdoro

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