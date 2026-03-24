Il governo ha assistito a un nuovo episodio di instabilità politica con le dimissioni di due ministri. Secondo fonti ufficiali, le dimissioni sono state decise in seguito a un ordine diretto del presidente del Consiglio, arrivato da Palazzo Chigi. La decisione rappresenta una risposta a una crisi interna che ha coinvolto anche altri membri del governo.

Roma. Più che dimissioni, un segnale politico. Più che un passo indietro individuale, una mossa decisa al vertice. Nelle ore successive al terremoto che ha investito il governo, con l’uscita di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, la lettura che circola negli ambienti di maggioranza è netta: la decisione è stata presa direttamente da Giorgia Meloni. Non una dinamica autonoma, non un logoramento arrivato a maturazione, ma un intervento dall’alto, pensato e calibrato. “L’ordine è arrivato da Palazzo Chigi”, è la sintesi che rimbalza tra parlamentari e dirigenti, dove si parla apertamente di un riassetto imposto, più che di dimissioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto nel governo, dietro le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi c’è la scelta di Meloni: l’ordine arrivato da Palazzo Chigi

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