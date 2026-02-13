Ecovandali Gli attivisti accusano il governo e travestono Meloni | i manifesti a Torino contro le Olimpiadi

Gli attivisti chiamano “Ecovandali” le proteste di oggi a Torino, accusando il governo di usare le Olimpiadi come copertura per interessi economici. Questa mattina hanno affisso manifesti contro la decisione di ospitare i giochi, evidenziando con immagini forti come, secondo loro, le imprese sportive danneggino il territorio. La protesta si inserisce in un clima di tensione tra chi sostiene le Olimpiadi e chi le vede come un rischio per l’ambiente. Gli antagonisti contestano anche il modo in cui il governo di Meloni ha gestito le autorizzazioni, e alcuni manifestanti hanno appeso striscioni davanti alla sede comunale.

Continuano le provocazioni degli antagonisti contro il governo Meloni in merito alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo la manifestazione di Milano che è terminata in modo violento, a Torino nella notte il gruppo di Extinction Rebellion ha tappezzato la città con volantini che ritraggono il premier con indosso una sorta di divisa della polizia e un manganello. Alle spalle le montagne di Cortina e la frana di Niscemi, in alto la scritta “ ecovandali ”, ovviamente rivolta al governo. L’accusa dietro il manifesto viene spiegata in comunicato stampa, col quale il gruppo di attivisti per l’ambiente dice di voler portare all’attenzione il fatto che il governo “investe miliardi in opere ecocide, come i 14 per il ponte sullo Stretto o i 7 per le Olimpiadi di Milano - Cortina, abbandonando i territori e i loro abitanti alla furia di un clima impazzito”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ecovandali”. Gli attivisti accusano il governo e “travestono” Meloni: i manifesti a Torino contro le Olimpiadi Approfondimenti su ecovandali attivisti Decreto Torino, il Governo Meloni prepara la stretta per le piazze dopo l'incendio di Torino Il Governo di Giorgia Meloni si prepara a rafforzare i controlli nelle piazze di Torino. «Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati. Ultime notizie su ecovandali attivisti Attivisti assoltiL’attivista e rifugiata siriana Sarah Mardini ( nella foto) e altre 23 persone sono state assolte il 15 gennaio dall’accusa di traffico di migranti. Gli attivisti erano stati incriminati nel 2018 sull ... internazionale.it