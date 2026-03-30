Libero e ribelle musica senza padroni | Tullio De Piscopo si racconta a NapoliToday

Lo scorso 24 febbraio, il musicista ha compiuto 80 anni, un traguardo celebrato con un anniversario speciale. Nonostante l'età, l'artista ha annunciato l'inizio di un anno intenso, caratterizzato da nuove uscite musicali e progetti in fase di sviluppo. La sua carriera si distingue per uno stile libero e ribelle, con un’impronta musicale senza padroni.

Lo scorso 24 febbraio Tullio De Piscopo ha festeggiato 80 anni. Uno speciale anniversario che per questo straordinario artista non è certo un punto di arrivo, ma l’inizio di un anno prorompente, ricco di musica e nuovi progetti, che confermano quanto sia una delle figure più influenti della musica italiana e internazionale. Da sempre protagonista assoluto del jazz, del funk e della musica popolare, ha collaborato con artisti del calibro di Astor Piazzolla, Quincy Jones, Billy Cobham, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Lucio Dalla, John Lewis e Chet Baker. Fondamentale nella sua carriera, il lungo e profondo sodalizio con Pino Daniele,... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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