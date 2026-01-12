Tullio De Piscopo compie 80 anni e festeggia con un tour | si parte il 2 aprile dall' Augusteo di Napoli

Il 24 febbraio 2026 Tullio De Piscopo celebra 80 anni e inaugura il suo tour

24 febbraio 2026, una data straordinaria per Tullio De Piscopo: compirà 80 anni. Un traguardo che ha scelto di festeggiare con il pubblico attraverso ’80 Tullio – The Last Tour. Nun ’o saccio!’, un grande viaggio live con la quale ripercorrerà i suoi tanti successi e la sua storia artistica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

