Tullio De Piscopo compie 80 anni e festeggia con un tour | si parte il 2 aprile dall' Augusteo di Napoli
Il 24 febbraio 2026 Tullio De Piscopo celebra 80 anni e inaugura il suo tour
24 febbraio 2026, una data straordinaria per Tullio De Piscopo: compirà 80 anni. Un traguardo che ha scelto di festeggiare con il pubblico attraverso '80 Tullio – The Last Tour. Nun 'o saccio!', un grande viaggio live con la quale ripercorrerà i suoi tanti successi e la sua storia artistica.
80 ANNI Il ritmo della vita.
Tullio De Piscopo compie 80 anni a teatro: date, biglietti e informazioni sul tour 80 Tullio - The Last Tour...Nun 'o saccio! - 24 febbraio 2026, una data straordinaria per Tullio De Piscopo: compirà 80 anni.
