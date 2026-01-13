Si chiama 80 Tullio - The Last Tour Nun ' o saccio! il grande live di Tullio De Piscopo per festeggiare i suoi 80 anni Il video su Amicait

(askanews) – Ad ogni apparizione il suo pubblico lo abbraccia come è stato in occasione della standing ovation al Macerata Jazz di fine ottobre, forse anche per questo il maestro del ritmo ha deciso di tornare live. Il 24 febbraio 2026 è una data straordinaria per Tullio De Piscopo: compirà 80 anni. Un traguardo che ha scelto di festeggiare con il pubblico attraverso 80 Tullio – The Last Tour Nun ‘o saccio!, un grande viaggio live con la quale ripercorrerà i suoi tanti successi e la sua storia artistica. Suonare dal vivo, per Tullio, è stata la sua grande linfa vitale in questi ultimi 20 anni con l’obiettivo di essere sempre al fianco del suo pubblico esibendosi tra club e teatri. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Si chiama "80 Tullio - The Last Tour Nun 'o saccio!" il grande live di Tullio De Piscopo per festeggiare i suoi 80 anni. Il video su Amica.it

Leggi anche: Tullio De Piscopo, un tour per festeggiare gli 80 anni

Leggi anche: Tullio De Piscopo compie 80 anni e festeggia con un tour: si parte il 2 aprile dall'Augusteo di Napoli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tullio De Piscopo, un tour per gli 80 anni del percussionista partenopeo.

Tullio De Piscopo, un tour per gli 80 anni del percussionista partenopeo - ' che partirà il 2 aprile 2026 dal teatro Augusteo di Napoli per poi toccare molte località italiane. ansa.it