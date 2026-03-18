Il 21 marzo inaugura all'ombra dei ciliegi in fiore | la Reggia di Venaria celebra l'inizio della primavera

Il 21 marzo la Reggia di Venaria apre i suoi giardini ai visitatori per la fioritura dei ciliegi, segnando l’inizio della primavera. La struttura si trova alle porte di Torino e sarà accessibile in determinati orari, con prezzi stabiliti per l’ingresso. La fioritura dei ciliegi è il momento clou dell’apertura stagionale che durerà nei prossimi mesi.

La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, con l'inizio della primavera apre i suoi giardini per la straordinaria fioritura dei ciliegi: ecco quali sono gli orari di apertura e i prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La fioritura di ciliegi più bella d’Italia si trova a Reggia Venaria, quando andare e gli eventi da non perdereTorna anche quest'anno dal 21 marzo al 6 aprile All'ombra dei ciliegi in fiore, l'evento che celebra la fioritura dei ciliegi nei Giardini di Reggia... Ciliegi in fiore illuminati nel buio, aperture straordinarie alla Reggia di Venaria: lo spettacolo fra le “nuvole rosa”Alla Reggia di Venaria si potranno trascorrere indimenticabili momenti immersi fra le ‘nuvole rosa’ non solo alla luce del giorno, ma anche al... Approfondimenti e contenuti su Il 21 marzo inaugura all 8217 ombra dei... Temi più discussi: La Reggia di Venaria celebra i ciliegi in fiore, aperture serali dal 19 marzo; All’ombra dei ciliegi in fiore 2026 alla Reggia di Venaria Reale: date, orari, prezzi dei biglietti, novità; Ciliegi in fiore nei Giardini della Reggia: aperture con i nuovi orari dal 19 marzo al 1° aprile (data di conclusione indicativa). Fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: Gtt potenzia il Venaria Express dal 21 marzo al 6 aprileNei giorni infrasettimanali resteranno validi i normali biglietti e abbonamenti GTT, mentre nei weekend e festivi sarà attiva una tariffa dedicata ... quotidianopiemontese.it Fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: aperture serali straordinarie dal 21 marzoLa Reggia di Venaria si prepara a celebrare uno degli spettacoli naturali più attesi dell’anno: la fioritura dei ciliegi nei suoi maestosi giardini. Dopo il grande successo dell’edizione 2025 di All’ ... giornalelavoce.it Primavera regale con i ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria Le fioriture dei ciliegi si potranno ammirare nei Giardini della Venaria Reale anche la sera in questa nuova edizione dei “Ciliegi in fiore” Con la primavera alla Reggia, i Giardini della Venaria Reale s - facebook.com facebook Fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: Gtt potenzia il Venaria Express dal 21 marzo al 6 aprile x.com