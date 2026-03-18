Il 21 marzo inaugura all'ombra dei ciliegi in fiore | la Reggia di Venaria celebra l'inizio della primavera

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 marzo la Reggia di Venaria apre i suoi giardini ai visitatori per la fioritura dei ciliegi, segnando l’inizio della primavera. La struttura si trova alle porte di Torino e sarà accessibile in determinati orari, con prezzi stabiliti per l’ingresso. La fioritura dei ciliegi è il momento clou dell’apertura stagionale che durerà nei prossimi mesi.

La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, con l'inizio della primavera apre i suoi giardini per la straordinaria fioritura dei ciliegi: ecco quali sono gli orari di apertura e i prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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