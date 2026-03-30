Iran Trump | Forse conquisteremo l’isola di Kharg Colpito contingente Unifil in Libano | morto un casco blu

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso l’intenzione di conquistare l’isola di Kharg, un punto strategico nel settore petrolifero iraniano, menzionando possibili raid e una presenza stabile sull’isola. Nel frattempo, un contingente dell’Unifil in Libano è stato colpito, con un casco blu morto nell’attacco. La situazione rimane tesa tra Washington e Teheran, mentre la regione si prepara a eventuali sviluppi.

Home > Esteri > Il presidente Usa torna alla carica contro l’isola di Kharg, snodo del petrolio iraniano, minacciando non solo dei raid, ma anche la possibile permanenza sul territorio. Intanto Israele attacca ancora il Libano: colpito un contingente Unifil, ucciso un casco blu di origine indonesiana. Lo ha denunciato la stessa missione Onu con un post su X. A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Forse conquisteremo l’isola di Kharg”. Colpito contingente Unifil in Libano: morto un casco blu Articoli correlati Guerra in Iran: colpita base Unifil in Libano, feriti due caschi blu. Italia invia fregata a difesa di Cipro. Trump vuole la resaTEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e... Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo potrebbe esserci a breve”. Ucciso casco blu Onu in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere il... Trump sul missile che ha colpito una scuola in Iran