Un militare delle Nazioni Unite è morto in un'esplosione nel Libano. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che l’Iran permetterà il passaggio di 20 petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. La notizia arriva in un momento di tensione tra le diverse nazioni coinvolte in questioni geopolitiche e di sicurezza nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran ha accettato di consentire il transito di 20 navi cisterna cariche di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz a partire da lunedì mattina e per i giorni successivi, “in segno di rispetto”. Trump ha affermato che il presidente del Parlamento iraniano ha autorizzato il passaggio di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, lo stretto passaggio all’imboccatura del Golfo Persico. Il commento di Trump, rilasciato in un’intervista pubblicata lunedì mattina dal Financial Times, è l’ennesima dimostrazione dell’importanza di Mohammad Bagher Qalibaf all’interno della teocrazia iraniana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, ucciso in un’esplosione soldato dell’Onu. Trump: “L’Iran da oggi consentirà il passaggio di 20 petroliere attraverso Hormuz”

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