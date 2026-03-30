Un soldato delle Nazioni Unite è stato ucciso in un’esplosione in Libano. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe esserci un accordo con l’Iran a breve e che si è verificato un cambio di regime nel paese. La notizia si unisce a una serie di eventi che coinvolgono la regione e le tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Trump: “In Iran c’è stato un cambio di regime, nuovi leader ragionevoli. Con Teheran sia incontri diretti che indiretti” Donald Trump ha affermato che Stati Uniti e Iran si sono incontrati “direttamente e indirettamente” e che i nuovi leader iraniani si sono dimostrati “molto ragionevoli”. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sono giunte dopo che il Pakistan, che funge da intermediario tra Teheran e Washington, ha affermato di prepararsi a ospitare nei prossimi giorni “colloqui significativi” volti a porre fine alla guerra con l’Iran, in corso da un mese. Secondo il Guardian, che cita la Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One: “Penso che riusciremo a raggiungere un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, ucciso in un’esplosione soldato dell’Onu. Trump: “Accordo con Iran forse a breve, c’è stato un cambio di regime”

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