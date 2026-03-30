Iran Trump | Ottenuto un cambio di regime A breve potrebbe esserci un accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ottenuto un cambiamento di regime in Iran e di aspettarsi un possibile accordo nel breve termine. La notizia arriva dopo una serie di attacchi attribuiti a Washington contro obiettivi nel paese mediorientale. Finora, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte, e le dichiarazioni del presidente statunitense sono state diffuse attraverso un comunicato pubblico.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli attacchi contro i vertici della Repubblica islamica equivalgono di fatto a un cambio di regime, ribadendo una tesi che aveva espresso per la prima volta al momento dell’annuncio dei colloqui per porre fine alla guerra con l’Iran. E che un accordo per porre. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo potrebbe esserci a breve”. Ucciso casco blu Onu in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere il... Iran, Trump: “È in corso un cambio di regime, raggiunto un accordo”Donald Trump ha sostenuto, parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis, che in Iran è in corso un cambio di regime. Iran, stretta del regime a repressione. Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente Contenuti e approfondimenti su Iran Trump Ottenuto un cambio di regime... Temi più discussi: Trump, 'in Iran ottenuto un cambio di regime'; Iran, Trump: A breve potrebbe esserci un accordo. Teheran lascerà passare 20 petroliere attraverso Hormuz; Artista della fuga | Trump cerca una via d’uscita dall’Iran, ma non la trova; Trump, 'in Iran ottenuto un cambio di regime'. Iran, Trump: Ottenuto un cambio di regime. A breve potrebbe esserci un accordoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli attacchi contro i vertici della Repubblica islamica equivalgono di fatto a un cambio di regime, ribadendo una tesi che aveva espresso per l ... adnkronos.com Guerra Iran, un casco blu ucciso in Libano. Trump: «Buone trattative, abbiamo ottenuto un cambio di regime»Era indonesiano il Casco blu ucciso in un esplosione in una postazione Unifil vicino ad Adchit Al Qusayr, nel sud del Libano. Lo hanno comunicato le autorità di Giacarta. L'Iran consentirà il passaggi ... leggo.it Trump: accordo sul cessate il fuoco con Iran “potrebbe essere raggiunto a breve” Domenica 29 marzo il presidente statunitense, Donald Trump, ha affermato che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, tenutisi tramite un intermediario pakistano, stavano proced - facebook.com facebook Wsj, 'Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran' x.com