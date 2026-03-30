libano uccisi tre soldati indonesiani italia in pressing per cambiare le regole di ingaggio di unifil

Tre soldati indonesiani sono stati uccisi in Libano durante operazioni di peacekeeping. L’Italia sta esercitando pressioni per modificare le regole di ingaggio dell’Unifil, la missione delle Nazioni Unite nella regione. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha confermato di aver dato ordini all’esercito di ampliare le attività militari nella zona.

L’uccisione di tre soldati indonesiani di Unifil nell’arco di poche ore, vittime del fuoco incrociato tra l’esercito israeliano e i miliziani di Hezbollah, ha riaperto il dibattito sulla necessità di rimettere mano alle regole d’ingaggio della missione delle Nazioni Unite. Un dibattito che diventa ancora più di attualità considerando lo scenario complessivo: il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito di aver ordinato all’esercito di «ampliare ulteriormente» una zona di sicurezza nel Paese dei Cedri, allo scopo di neutralizzare definitivamente la minaccia di invasione (da parte dei militanti di Hezbollah) e di tenere il fuoco dei missili anticarro lontano dal confine». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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