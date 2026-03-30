Due soldati delle forze delle Nazioni Unite sono deceduti oggi in Libano, portando a tre il totale di vittime nelle ultime ore. Si tratta di caschi blu indonesiani che operavano nella regione sud-est del Paese. Le autorità hanno confermato le morti, senza fornire dettagli sulle circostanze dell’incidente. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle missioni delle Nazioni Unite presenti nella zona.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Altri due soldati Onu sono morti in Libano oggi: sarebbero caschi blu indonesiani, che operavano nella zona sud est del Paese. Almeno un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Lo apprende l'Ansa da fonti informate. Sarebbero così tre i soldati di Unifil morti nell'arco di poche ore. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite visionato dal New York Times, l'attacco è stato compiuto quando un veicolo su cui viaggiavano i soldati "è stato colpito da un'esplosione di origine indeterminata". Il veicolo era alla testa di un convoglio di truppe indonesiane che si stava spostando da una base dell'organizzazione all'altra, nell'area della città di Bani Haiyyan. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Altri due soldati Unifil morti in Libano: tre vittime in poche ore

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