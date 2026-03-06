Guerra in Iran | colpita base Unifil in Libano feriti due caschi blu Italia invia fregata a difesa di Cipro Trump vuole la resa

Durante i primi giorni di conflitto in Iran, una base dell’Unifil in Libano è stata colpita, causando ferite a due caschi blu. Nel frattempo, l’Italia ha deciso di inviare una fregata per rafforzare la difesa di Cipro. Dopo sette giorni di scontri, l’ex presidente americano ha espresso un forte desiderio di imporre la resa alle autorità iraniane.

TEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e spiega come solo “con leader accettabili il Paese avrà un grande futuro”. Dopo sette giorni di guerra Trump è più determinato che mai a cambiare il corso della storia dell’Iran. Dal terreno le voci di Teheran confermano la linea dura degli Stati Uniti, descrivendo “la notte peggiore” sotto un diluvio di bombe. I raid sulla capitale hanno continuano ad intensificarsi, così come sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah. In risposta i Pasdaran hanno insistito sui target americani nel Golfo, minacciando anche i siti energetici in cui operano le compagnie occidentali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

