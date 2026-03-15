Nel Libano, le forze di pace della missione Unifil sono state colpite da attacchi, secondo fonti affidabili. Non ci sarebbero coinvolgimenti diretti di militari italiani negli incidenti. La situazione rimane tesa e le operazioni continuano, mentre la stabilità della regione resta sotto scrutinio. La notizia è stata riportata da Il Difforme, senza ulteriori dettagli sui responsabili.

Icaschi bludelleNazioni Unitedispiegati nella missioneUNIFIL, nel sud delLibano, sono statibersaglio di attacchi con armi da fuocoin tre occasioni distintedurante normali attività di pattugliamento. La stessa missione delle Nazioni Unite ha riferito l’accaduto, precisando chei colpi sarebbero stati esplosi da gruppi armati non stataliattivi nella zona. Gli episodi si sono registrati nelle vicinanze dellebasi operative di Yatar,Dayr KifaeQallawiyah, aree delLibano meridionaledove i contingenti internazionalisvolgono operazioni di monitoraggio e sicurezzain linea con ilmandato stabilito dal Consiglio di Sicurezzadell’ONU. Uno degli attacchi avvenuti in Libano, aYatar, è statoparticolarmente critico: iproiettilihanno colpito il terrenoa soli cinque metri di distanza da una pattugliain azione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Libano, Unifil: caschi blu diventano bersaglio

Articoli correlati

Guerra in Iran: colpita base Unifil in Libano, feriti due caschi blu. Italia invia fregata a difesa di Cipro. Trump vuole la resaTEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e...

Attacco alla base Unifil in Libano, feriti tre caschi blu ghanesi: uno è grave. L’accusa da Beirut: «Raid da Israele»Sono feriti in modo grave tre caschi blu della missione Onu Unifil, dopo due attacchi missilistici consecutivi che hanno colpito poco prima delle 18...

Una raccolta di contenuti su Libano Unifil caschi blu diventano...

Temi più discussi: Media Libano, 'colpita postazione Unifil, caschi blu ghanesi feriti'; Colpita l’Unifil, caschi blu gravi in Libano. Teheran, missili sui bunker; Attacco alla base Unifil in Libano, feriti tre caschi blu ghanesi: uno è grave. L'accusa da Beirut: Raid da Israele; Raid israeliani: sono tre i caschi blu feriti in Libano.

Unifil, caschi blu Onu presi di mira in LibanoBEIRUT, 15 MAR - I caschi blu dell'Onu sono stati presi di mira da colpi d'arma da fuoco probabilmente da gruppi armati non statali. Lo fa sapere l'Unifil, la forza militare di interposizione dell'O ... ansa.it

Cresce la tensione in Libano: ancora spari contro i caschi blu dell’Unifil, massima attenzione per la Brigata SassariMomenti di tensione nel sud del Libano, dove i caschi blu della missione Unifil sono stati presi di mira da colpi d’arma da fuoco durante alcune operazioni di pattugliamento. L’episodio è avvenuto nel ... lanuovasardegna.it

MEDIO ORIENTE | I caschi blu dell'Onu sono stati presi di mira da colpi d'arma da fuoco 'probabilmente da gruppi armati non statali': lo fa sapere l'Unifil, la forza militare di interposizione in Libano #ANSA facebook

La preoccupazione per la situazione in #Libano, sconvolto dagli scontri tra esercito israeliano e Hezbollah: la violenza non potrà mai portare alla giustizia, alla stabilità e alla pace che i popoli attendono. #VaticanNewsIT x.com