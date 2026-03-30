Nel Libano, più di un milione di persone sono sfollate a causa dei combattimenti tra le forze israeliane e il gruppo militante Hezbollah nel sud del Paese. Le strade di Beirut sono occupate da tende e persone in cerca di riparo. La crisi umanitaria riguarda principalmente le aree interessate dal conflitto, con molte famiglie che hanno abbandonato le proprie abitazioni.

La popolazione libanese affronta una grave crisi umanitaria mentre i combattimenti tra Israele e il gruppo militante Hezbollah continuano nel sud del Paese. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’estensione dell’invasione, con l’obiettivo dichiarato di creare una «zona di sicurezza» per proteggere Israele dagli attacchi missilistici di Hezbollah. Oltre un milione di libanesi sono stati sfollati, trovando rifugio in scuole pubbliche o in tende lungo le strade, mentre cresce la paura che l’invasione possa portare a una nuova occupazione. Nonostante tutto, alcuni sperano ancora di poter tornare alle loro case. Il bilancio delle vittime in Libano supera le 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, sfollati oltre un milione di persone: le strade di Beirut piene di tende

Articoli correlati

Libano: oltre un milione di sfollati, rifugi insufficientiLa situazione umanitaria nel Libano è giunta a un punto di non ritorno, con un esodo di massa che minaccia di superare il milione di sfollati a causa...

Oxfam: “In Libano oltre un milione di sfollati, le famiglie sono scappate in pigiama. Nei rifugi portiamo acqua pulita e kit igienici”“Le persone sono scappate dalle loro case in pigiama, hanno dormito sul pavimento per giorni.

Una raccolta di contenuti su Libano sfollati oltre un milione di...

Temi più discussi: Libano, Unicef: un milione gli sfollati a causa della guerra; Libano, sfollati in fuga verso Nord sono oltre un milione e Beirut è indifesa senza sirene d’allarme; Medio Oriente: oltre 1 milione di sfollati in Libano e 130.000 attraversamenti verso la Siria mentre si intensifica il conflitto; Libano, più di un milione gli sfollati per i bombardamenti israeliani.

Libano, sfollati oltre un milione di persone: le strade di Beirut piene di tende(LaPresse) La popolazione libanese affronta una grave crisi umanitaria mentre i combattimenti tra Israele e il gruppo militante Hezbollah ... stream24.ilsole24ore.com

Oxfam: In Libano oltre un milione di sfollati, le famiglie sono scappate in pigiama. Nei rifugi portiamo acqua pulita e kit igieniciLa situazione in Libano si aggrava: 1 milione di sfollati, il 19% della popolazione. Oxfam distribuisce acqua e beni essenziali. ilfattoquotidiano.it

++ Esplosione nel Sud del Libano, morto un soldato della missione Unifil ++ - facebook.com facebook

Un peacekeeper delle Nazioni Unite è stato ucciso nel sud del Libano x.com