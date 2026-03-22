Oxfam | In Libano oltre un milione di sfollati le famiglie sono scappate in pigiama Nei rifugi portiamo acqua pulita e kit igienici

Oxfam ha riferito che in Libano oltre un milione di persone sono sfollate a causa di crisi umanitarie, molte delle quali hanno lasciato le case in pigiama e hanno dormito sul pavimento per diversi giorni. Nei rifugi, l'organizzazione sta distribuendo acqua pulita e kit igienici per far fronte alle necessità di chi si trova in situazioni di emergenza. La situazione viene descritta come molto grave.

“Le persone sono scappate dalle loro case in pigiama, hanno dormito sul pavimento per giorni. La situazione è molto grave “. Mayassa è un’operatrice di Oxfam e in questo momento si trova nel rifugio di Magdousheh, nel sud del Libano, che ospita 200 sfollati interni. Qui lavora con l’organizzazione per rispondere ai bisogni di base delle famiglie rimaste senza casa per sfuggire ai bombardamenti di Tel Aviv, ripresi il 2 marzo dopo l’attacco congiunto Usa-Israele all’ Iran. Raid a cui si è aggiunta l’invasione di terra, avviata da Israele il 16 marzo. Finora sono state uccise oltre mille persone, tra le quali più di cento con meno di 18 anni. Altre 2500 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oxfam: “In Libano oltre un milione di sfollati, le famiglie sono scappate in pigiama. Nei rifugi portiamo acqua pulita e kit igienici” Articoli correlati Libano: oltre un milione di sfollati, rifugi insufficientiLa situazione umanitaria nel Libano è giunta a un punto di non ritorno, con un esodo di massa che minaccia di superare il milione di sfollati a causa... Raid sul Libano, l’allarme di Medici Senza Frontiere: “Oltre 700mila sfollati, nei rifugi un bagno ogni 100 persone” – Video“Colpire infrastrutture civili e attività mediche è contro il diritto internazionale”. Tutto quello che riguarda Oxfam In Libano oltre un milione di... Temi più discussi: ESCALATION IN MEDIO ORIENTE: IN LIBANO RISCHIO COLLASSO UMANITARIO; Medio Oriente, la denuncia dell'Unicef: oltre mille bambini colpiti dalla guerra; Fondazione Il Fatto Quotidiano sostiene Oxfam Italia nella giornata mondiale dell’ACQUA; Libano, Israele usa proiettili al fosforo bianco, mentre 500mila persone fuggono senza meta. In Libano oltre mezzo milione di sfollatiL'sos lanciato da Oxfam. Il portavoce per le crisi umanitarie Pezzati: «Nella regione a rischio 60 milioni di persone, che già dipendono dagli aiuti umanitari». L'appello alla comunità internazionale: ... romasette.it Libano, Israele usa proiettili al fosforo bianco, mentre 500mila persone fuggono senza metaHuman Rights Watch: gli effetti incendiari di armi letali provocano necrosi ossee. Sempre più grave la situazione a Gaza senz’acqua pulita. Il lavoro di OXFAM ... repubblica.it #Gaza ancora senz’acqua: “Le famiglie sopravvivono con appena 3 litri al giorno. L’80% delle reti idriche è distrutto”. Da oggi la Fondazione il @fattoquotidiano ha deciso di essere al fianco di #Oxfam Italia nella campagna “ #Acqua che salva la vita”, per sost x.com Oxfam Italia. . "Siamo fuggiti senza cibo, senza scarpe, senza acqua pulita". Ngakutoth Biel ha 29 anni e vive nel campo rifugiati di Gambella, in Etiopia, da quando è fuggita dal Sud Sudan insieme ai suoi tre figli. Per arrivare qui hanno camminato per giorn facebook