Si delineano i movimenti in uscita della Fiorentina, con Richardson vicino al Copenaghen e Edin Dzeko pronto a trasferirsi allo Schalke 04. Dopo settimane di trattative, il mercato in uscita si sta definendo, con Goretti e Paratici vicini a chiudere altre due cessioni, in un quadro che si sta progressivamente chiarendo.

Dopo settimane di attesa comincia a delinearsi anche il mercato in uscita della Fiorentina. Detto di Sohm al Bologna nell’operazione Fabbian, Goretti e Paratici sono prossimi a chiudere altre due cessioni. In primis quella di Edin Dzeko, che nelle prossime ore saluterà tutti al Viola Park per trasferirsi allo Schalke 04 (la Fiorentina lo libererà gratuitamente). Il bosniaco ha deciso nella serata di ieri di tornare in Germania, anche se era forte il pressing del Paris Fc che ha provato fino in fondo a convincerlo. Ai saluti anche Richardson, che ha scelto il Copenaghen dopo il lungo tergiversare del Nizza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I movimenti in uscita. Richardson vicino al Copenaghen. Edin Dzeko andrà allo Schalke 04

Fiorentina: Fabbian a Firenze per le visite. Forse in campo già col Cagliari. Richardson al Copenaghen, Dzeko verso lo SchalkeIl centrocampista Giovanni Fabbian è a Firenze per sostenere le visite mediche e formalizzare il trasferimento alla Fiorentina.

Calciomercato, primi movimenti in uscita per il Cesena: 'Manolo' Adamo molto vicino allo SpeziaIl calciomercato del Cesena registra i primi movimenti in uscita, con Emanuele Adamo, esterno destro classe 1998, molto vicino allo Spezia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Movimenti in casa Rai: il balzo di Moreno alla vicedirezione, Mascolo passa al Tg1. Intanto a Mediaset... - Tv confidential; Polizia Stradale, al comando di via Castello in arrivo dieci agenti e due ispettori; Sampdoria, è arrivato Viti a Genova. E Palma si allena a Bogliasco; Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza. Sono preoccupato per il mio babbo: parla….

I movimenti in uscita. Richardson vicino al Copenaghen. Edin Dzeko andrà allo Schalke 04Dopo settimane di attesa comincia a delinearsi anche il mercato in uscita della Fiorentina. Detto di Sohm al Bologna ... sport.quotidiano.net

Calcio: movimenti in uscita per Gelbison ed EbolitanaSalutano la Gelbison Davide Zugaro e Sergio Gonzalez, in Eccellenza lascia l'Ebolitana il capitano Manuel Lettieri ... infocilento.it

MOVIMENTI IN USCITA IN CASA AJAX Giornata di novità sul fronte mercato per l’Ajax. Branco van den Boomen è vicino a lasciare temporaneamente Amsterdam: il centrocampista 30enne è a un passo dal passaggio in prestito all’Angers, attualmente 1 facebook