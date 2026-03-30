Una lettera scritta a mano è stata trovata in cui una persona esprimeva pensieri di suicidio, dichiarando di aver considerato di farla finita. Nella stessa comunicazione, l’autore ha raccontato di aver cambiato idea, guardando il mare. La lettera è stata inviata come richiesta di aiuto e come sfogo personale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sull’identità di chi ha scritto.

Una lettera scritta a mano, come richiesta di aiuto e sfogo di chi l’ha scritta, che voleva farla finita ma guardando il mare ci ha ripensato. E’ stata attaccata dietro a una panchina, al parco del Cardeto, in un tratto molto panoramico con una vista mozzafiato. A trovarla è stata una cittadina, Barbara Pergolini, che ieri mattina è andata al parco per fare una passeggiata. "Ci ho pensato a buttarmi ma so di non voler morire". Inizia così la lettera che volutamente è stata lasciata in quell’angolo di paradiso proprio per essere trovata. La data fa confondere sul periodo in cui è stata scritta perché riporta il giorno del 22 marzo 2025 ma non può essere trascorso un anno, all’aperto, e sotto le intemperie, ed essere ancora nel buono stato in cui è stata trovata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lettera disperata al Cardeto: "Ci ho pensato a buttarmi, ma so di non voler morire"

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