Dritto e rovescio Marta stuprata da immigrato | Ho pensato di morire

Marta ha raccontato di essere stata violentata da un immigrato, un’esperienza che l’ha portata a pensare di morire. Il fatto è avvenuto in una zona frequentata da molti cittadini e ha lasciato segni profondi nella sua vita. La donna ha descritto con dolore le conseguenze di quell’episodio e come abbia affrontato il trauma. La sua testimonianza è stata condivisa durante la trasmissione “Dritto e rovescio” su Rete 4, suscitando molte reazioni tra il pubblico presente in studio. Il caso continua a far discutere l’opinione pubblica italiana.

Un racconto struggente, una testimonianza che non può farci restare indifferenti. A Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stata ospite Marta. Si tratta di una donna che ha subito uno stupro da un immigrato di seconda generazione. Ma ha trovato la forza per raccontare la sua storia - drammatica - in televisione. "Quando le ha detto ora ti devo uccidere, ha pensato che sarebbe finita? ", gli ha domandato Paolo Del Debbio. "Assolutamente sì - la replica di Marta -, mi sono spaventata tantissimo, oltretutto ho riportato dei danni psicofisici e sono seguita da degli psicologi, da degli psicoterapeuti, perché di notte mi sveglio ancora con questi flashback di lui che viene fuori da questo cespuglio e che mi aggredisce.